VIDEO Italia: 14 tone din "drogul jihadului", fabricate de Statul Islamic, confiscate Politia italiana a anuntat miercuri o captura record de 14 tone de amfetamine, sub forma a 84 milioane de comprimate de captagon, produse în Siria de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza AFP, preluata de Agerpres.

Stupefiantele au fost confiscate în portul Salerno (la sud de Napoli) si au o valoare de 1 miliard de euro pe piata neagra, arata comunicatul politiei italiene, care vorbeste despre 'cea mai mare captura de amfetamine la nivel mondial'.

Potrivit anchetei conduse de parchetul din Napoli, drogurile se gaseau în trei containere suspecte, în care se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

