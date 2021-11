Stiri pe aceeasi tema

- ISU Prahova renunta la serviciile unei tinere voluntar dupa ce aceasta a ironizat, intr-un videoclip postat pe Tik Tok, activitatea serviciului unic pentru apeluri de urgenta 112, potrivit news.ro, potrivit news.ro. Fata, in varsta de 19 ani, facea voluntariat la Detasamentul Valenii de Munte…

- Aproximativ 1.300 de clase au luni activitatea fizica suspendata si desfasoara cursuri online, a transmis Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, care mentioneaza ca datele sunt in curs de actualizare. „In acest moment avem aproximativ 1.300 de clase cu activitate fizica suspendata (dintr-un…

- Un proiect de lege pus in dezbatere la ministerul Justiției ne intoarce la vremurile in care serviciile secrete faceau anchete penale in Romania, cot la cot cu procurorii. Unul dintre articole prevede , conform dezvaluirilor facute de jurnalistul de investigații Carmina Pricopie, in emisiunea “Decisiv”…

- In plina criza politica și guvernamentala, premierul Florin Cițu a postat pe contul sau de Instagram un clip in care apare in ipostaza de Superman. Clipul, un trucaj animat, are ca titlu ”Tehnologia asta” și un emoticon,și ni-l prezinta pe Florin Cițu in acțiuni de salvare din filmele cu super-eroul.…

- Un incident deosebit de grav care putea avea urmari tragice a avut loc la Secția 3 de Poliție. O parte din plafon s-a prabușit. Din fericire incidentul nu s-a soldat cu victime, dar cladirea este grav afectata. Activitatea instituției va fi mutata intr-o cladire inchiriata. Cladirea Secției 3 de poliție…

- Un bucureștean și-a dus fiica, in varsta de 6 ani, pe munte, dupa ce a vazut un film cu un traseu nemarcat. S-au ratacit, iar salvamontiștii i-au coborat cu greu, dupa 10 ore, ducand fetița in brațe pentru ca era epuizata. Bucureșteanul și-a echipat fetița cu un ham și o cordelina, cumparate de la un…

- Un tanar, ratacit pe traseul Piciorul Pietrei Arse, care a fost cautat de sambata de zeci de salvamontiști, pompieri și jandarmi, a fost gasit, luni, de salvatori, insa nu pe munte, ci acasa. Daniel era cautat pe traseul Piciorul Pietrei Arse, dupa ce a anunțat, sambata, ca a plecat de la cabana Piatra…