- David Popovici a reușit sa scrie o pagina de istorie pentru Romania, caștigand medalia de aur la proba de 200 de metri liber in cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Performanța sa remarcabila, obținuta in seara de luni la Defense Arena, a starnit reacții entuziaste din partea liderilor politici…

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100. Finala va avea loc luni 29 iulie, la ora 21:40 (ora Romaniei). La finalul cursei de duminica seara, Popovici s-a declarat multumit…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la Paris, la inaugurarea Casei Romaniei de la Ambasada tarii noastre in Franta, cu prilejul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de vara. „Pe buna dreptate putem spune ca, incepand de astazi, inima Romaniei va bate si mai puternic aici, datorita sportivilor…

- Steven van de Velde (29 ani), component al echipei de volei pe plaja a Olandei, condamnat pentru violarea unei minore de 12 ani in anul 2014, va sta separat fața de ceilalți sportivi in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Totodata, acesta nu va avea acces sub nicio forma in satul olimpic și nici…

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, vineri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Popovici, detinatorul titlului, s-a impus la o mare diferenta, cu timpul de 1 min 43 sec 13/100. Pe locul secund s-a clasat lituanianul Danas Rapsys, in 1 min 45 sec 65/100.…

- Dupa munca și rasplata! Annaliese Dragan, singura sportiva care va reprezenta gimnastica ritmica romaneasca la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit cadoul dorit. „Este mașina visurilor mele. Este o mașina foarte frumoasa și m-am bucurat foarte tare, mai mult de faptul ca pot sa conduc, mie imi place…