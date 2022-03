VIDEO Isteria alimentelor în Bulgaria. Cozi kilometrice, bătaie pe mâncare la supermarketuri Cozi imense la supermarketuri in Bulgaria, poliția a incercat sa faca fața valului de oameni care au venit sa iși faca stocuri de ulei, faina, malai, zahar și paste. Un barbat in varsta a murit la una dintre cozile formate la un magazin care avea oferte de preț mai mici. Conform flashnews.bg, cozile s-au format […] The post VIDEO Isteria alimentelor in Bulgaria. Cozi kilometrice, bataie pe mancare la supermarketuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

