​​VIDEO Israelul revine la normalitate, după cea mai rapidă campanie de vaccinare anti-Covid-19 Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes în Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se îndreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape în totalitate, relateaza Mediafax.



În Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid. Este prima tara care se apropie de finalul luptei cu pandemia, în timp ce alte state doar spera la acest lucru.



Israelul are o populatie de 9 milioane de oameni, din care jumatate s-au vaccinat cu ambele doze.



Drept rezultat, rata de infectare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate, relateaza Mediafax. In Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid.…

- Pe masura ce țara se deschide aproape in totalitate, campania de vaccinare incetinește, pentru ca și-a atins scopul, iar rata de infectare scade constant, scrie The Guardian. Singura ingrijorare: apariția unor noi variante ale virusului. La apogeul campaniei de imunizare din Israel, salile unei uriașe…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se implica activ in campania de vaccinare impotriva Covid-19. Și nu doar prin mesaje pe Facebook/Twitter, discursuri plictisitoare ținute la televizor sau indemnuri repetate, ci printr-un clip video extrem de haios și informativ. In filmarea de 1 minut…

- Guvernul urmeaza sa aprobe modificarea OUG 3/2021, astfel incat plata efectiva catre medicul de familie sa se realizeze numai pentru persoanele programate la vaccinare anti-COVID si monitorizate in intervalul de referinta.

- Premierul F. Cițu: Romania are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes Foto. gov.ro Cu mai mult de jumatate de milion de oameni vaccinati împotrvia coronavirusului, România are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes - apreciaza premierul Florin Cîtu. El a explicat,…

- Israelul a raportat marti cel mai ridicat numar de infectii zilnice de coronavirus, in mijlocul celui de-al treilea lockdown la nivel national, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. PROBLEME la Timișoara: primarul Dominic Fritz anunța ca centrele de vaccinare NU pot fi deschise in 15 ianuarie…