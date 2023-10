VIDEO. Israelul desfășoară forțe în apropierea graniței cu Libanul Forțe israeliene și tancuri au fost desfașurate sambata (14 octombrie) la granița de nord a Israelului cu Libanul, in timp ce conflictul cu Hamas a intrat in a opta zi. Existau temeri ca ostilitațile se vor extinde, inclusiv la granița dintre Israel și Liban, unde ciocnirile din aceasta saptamana au fost deja cele mai mortale […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile unora dintre israelienii capturati de Hamas in atacul de acum o saptamana au fost recuperate de armata israeliana in timpul unui raid terestru in Gaza. Jerusalem Post a scris ca fortele armate ale Israelului au gasit un numar nespecificat de cadavre. Corpurile au fost localizate in timpul…

- Ciocnirile de la granița de nord a Israelului genereaza ingrijorari privind deschiderea unui nou front, cu gruparea militanta libaneza, una substanțial mai puternica și mai bine inarmata decat Hamas. Insa Hezbollah pare sa prefere mai degraba precauția, spun experții citați de Financial Times și Washington…

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Noi schimburi de focuri au fost inregistrate la granita de nord a Israelului cu Libanul, iar armata israeliana a anuntat ca au fost lansate focuri de mortiere dinspre Siria catre Platoul Golan, ocupat de Israel. Fortele israeliene au ripostat cu focuri de artilerie si mortiere.(Rador/ FOTO captura youtube)

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…

- Purtatorul de cuvant al fortelor de aparare israeliene, Daniel Hagari, a declarat luni dimineata ca Israelul "controleaza" toate comunitatile din tara si ca in acest moment nu exista lupte in interiorul Israelului, dar a avertizat totodata ca este posibil sa existe inca militanti Hamas pe teritoriul…

- Miercuri, 13 septembrie 2023, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni si Ismail, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania. Miercuri, 13 septembrie 2023, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni…

- Belarus a inceput exerciții militare in apropierea graniței sale cu Polonia și Lituania, pe masura ce cresc tensiunile cu cele doua țari membre NATO din cauza mercenarilor Wagner care s-au mutat in Belarus. Exercițiile militare au loc in apropierea așa-numitului „coridor Suwalki”, un teritoriu care…