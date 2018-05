Stiri pe aceeasi tema

- In total 19 tari, printre care Irlanda si Israel - marea favorita de anul acesta - isi disputa, astazi, 8 mai, prima semifinala din cadrul concursului de interpretare EUROVISION 2018, relateaza luni EFE.

- Aschia nu sare departe de trunchi. Proverbul isi demonstreaza perfect veridicitatea in handbalul masculin galatean. Toata lumea il cunoaste foarte bine pe Valeriu Costea, fostul international al Romaniei, care a jucat la echipe de top in tara si in Franta, in prezent antrenorul echipei feminine CSU…

- Dumitru Dragomir considera ca Gheorghe Grozav este unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației actuale. "Mitrița e un fotbalist foarte bun, dar Grozav are altceva. Vine permanent cu fenta, destabilizeaza adversarul. Mitrița elimina oponenții prin viteza. De la Mutu n-a mai fost un fotbalist…

- Adrian Mutu a profitat de meciul pe care Nationala Romaniei l-a jucat in Israel, echipa condusa de Cosmin Contra invingand cu 2-1 intr-un meci amical, astfel ca fostul international nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant.

- Romania a caștigat amicalul cu Israel, 2-1, dupa o repriza secunda excelenta a elevilor lui Cosmin Contra. Romania va juca marți impotriva Suediei, de la 21:30. Cosmin Contra i-a felicitat pe jucatori pentru ca au revenit de la 0-1, a explicat cum a schimbat jocul echipei și a spus de ce l-a folosit…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- In urma solicitarii exprimate de Liviu Dragnea in Congresul PSD, premierul Viorica Dancila a trimis catre Ministerul de Externe o scrisoare prin care ii solicita lui Teodor Meleșcanu nominalizarea de urgența a ambasadorului Romaniei in Israel și evaluare tuturor ambasadorilor și consulilor, susțin…