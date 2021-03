VIDEO Islanda: Posibilă erupţie în curs de declanşare în apropiere de Reykjavik O mica eruptie de lava pare sa fie in pregatire in sud-vestul Islandei, la aproximativ treizeci de kilometri de capitala Reykjavik, au anuntat miercuri autoritatile islandeze care insa nu se asteapta la consecinte majore pentru rezidenti si traficul aerian, noteaza AFP.



Miscari telurice tipice deplasarii spre suprafata a unui val de lava au avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Muntelui Keilir, in mica peninsula Reykjanes, deja afectata de un cutremur major cu magnitudinea 5,7 saptamana trecuta, a anuntat Institutul meteorologic din Islanda intr-un comunicat.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol si foto: agerpres.ro

