Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat, luni, ca discutia de saptamana trecuta cu premierul Viorica Dancila, la care a luat parte si Liviu Dragnea, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, dar si consilierul guvernamental Darius Valcov a fost serioasa, pe teme serioase. "Am discutat cam…

- Dialog prin scrisori intre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, si Banca Nationala a Romaniei. Intr-un document cu antentul de presedinte al Camerei Deputatilor, trimis in februarie BNR, Liviu Dragnea cerea BNR sa se consulte cu Parlamentul si cu Guvernul inainte de a hotari politicile monetare.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut publice vineri scrisorile dintre el si guvernatorul BNR Mugur Isarescu pe tema situatiei economice din Romania. In scrisoarea trimisa BNR in februarie, Dragnea afirma ca o politica monetara adecvata trebuie configurata in raport cu politica fiscal-bugetara,…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca a raspuns scrisorii primite anterior de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mentionand ca nu doreste sa dea amanunte din acest raspuns intrucat Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva.„Noi…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca a raspuns scrisorii primite de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mentionand ca nu doreste sa dea amanunte din acest raspuns intrucat Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva, scrie Mediafax. …

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis miercuri menținerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an, a anunțat instituția. BNR a fost criticata de mai multe ori in ultima vreme pentru creșterea dobanzii-cheie, care a dus mai departe la creșterea dobanzilor…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…