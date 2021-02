Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep este în sferturi la "Gippsland Trophy" dupa ce a pierdut doar șase game-uri împotriva celei care o conducea în meciurile directe, Laura Siegemund. Jucatoarea noastra a excelat din nou cu primul serviciu (86%) și a reușit sa duca soarta partidei în…

- Irina Begu (30 de ani, 79 WTA) continua seria meciurilor dramatice de la Gipssland Trophy și s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut de britanica Johanna Konta (29 de ani, 14 WTA), scor 4-6, 7-6 (10), 7-6 (4). Jucatoarea noastra a bifat un nou meci epuizant la turneul din Australia. ...

- Irina Begu face, in continuare, minuni la Melbourne. Romanca s-a calificat, miercuri, dramatic in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a trecut de britanica Johanna Konta, a cincea favorita, cu 4-6, 7-6 (10), 7-6…

- Irina Begu s-a calificat, miercuri dimineata, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy de la Melbourne, dupa o victorie senzationala in fata favoritei 5 a turneului, Johanna Konta.

- Irina Begu s-a calificat, marți, in optimile de finala ale probei de simplu, din cadrul turneului de tenis "Gippsland Trophy" de la Melbourne (Australia), dupa ce s-a impus, in trei seturi, cu 5-7, 6-4, 6-4, in fața bielorusei Aleksandra Sasnovici. In optimi, Begu o va avea ca adversara, miercuri, pe…

- Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu 5-7, 6-4, 6-4. Begu (30 ani, 79 WTA) s-a impus la capatul unui meci care a durat doua ore si 35…

- Irina Begu (79 WTA) a obținut calificarea în optimile turneului "Gippsland Trophy" dupa un meci de mare lupta cu Aliaksandra Sasnovich (90 WTA).A fost nevoie de doua ore și 35 de minute pentru a fi stabilita învingatoarea, Irina impunându-se în trei seturi, scor…