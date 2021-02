VIDEO Iranul a testat un nou lansator de satelit

Ministerul iranian al apararii a anuntat luni ca a fost testat un nou lansator de satelit echipat cu un puternic motor cu combustibil solid, conform informatiilor furnizate de televiziunea de stat si citate de AFP.



Aceasta este 'prima lansare a lansatorului de satelit hibrid Zoljanah', a declarat Ahmad Hosseini, purtator de cuvant al Unitatii spatiale din cadrul ministerului, adaugand ca a fost vorba de un test.

Iranian state TV footage of the test launch of a hybrid solid-liquid satellite launch vehicle named Zoljanah.

(@KhosroKalbasi)pic.twitter.com/ALlyFHcRYc

—…