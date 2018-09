Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei susține ca problema modificarii Consitituției este mult mai complexa și ca este vorba despre ”lumea de mâine, despre societatea în care dorim sa traim”. ”Peste puțin timp vom fi chemați la referendum…

- Organizatiile studentesti din Romania a transmis miercuri un apel la toleranta si acceptare in contextul in care Parlamentul a adoptat initiativa legislativa privind revizuirea articolului 48 din Constitutie pentru definirea familiei drept casatoria intre barbat si femeie, spunand ca referendumul nu…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei le-a cerut credincioșilor sa voteze la referendumul pentru familie, din 7 octombrie. Inaltpreasfintitul Teofan a vorbit despre importanța familiei și a indemnat credincioșii sa vina la referendum și sa voteze potrivit ”adevarurilor care sunt scrise in Sfanta Scriptura”.…

- "Toti cei care cred in forta familiei traditionale se vor implica in campania pentru referendum. Ne vom adapta. Deocamdata, a fost ieri votul in Senat si vom pregati dispozitivul de mobilizare al partidului in aceasta campanie", a declarat Turcan. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- Astfel, cu aceasta ocazie au fost centralizate mai multe propuneri facute de catre eparhiile Mitropoliei Moldovei si Bucovinei care au avut ca scop modificarea si completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, daruirea, aducerea si ducerea in procesiune a Sfintelor Moaste in Biserica Ortodoxa…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent, informeaza…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca referendum pentru familie, initiat de PSD, este o tema populista, spunand ca definitia din Constitutie este suficienta si ca aceasta nu l-a impiedicat sa ajunga la 47 de ani de casnicie si sa aiba doi copii.Traian Basescu a fost intrebat, vineri,…