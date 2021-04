VIDEO Iordania: Fostul prinţ moştenitor "în arest la domiciliu" Fostul print mostenitor si frate vitreg al regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei a anuntat sambata ca se afla "in arest la domiciliu" in palatul sau din Amman, dupa ce a fost acuzat de armata de activitati impotriva "securitatii regatului", noteaza AFP. Intr-o inregistrare video transmisa BBC de avocatul sau, printul Hamza a afirmat ca seful de stat-major al armatei a venit la domiciliul sau si i-a spus ca "nu i se permite sa iasa din locuinta". El a negat participarea la vreun complot si a acuzat autoritatile tarii sale de "coruptie" si "incompetenta". Agentia oficiala de presa Petra informase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

