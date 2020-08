Intr-un interviu acordat bistriteanul.ro, candidatul PMP la Primaria Bistrița, Ionuț Simionca, considera ca se diferențiaza de contracandidații sai in special prin valorile pe care și le-a insușit in SUA și pe care iși dorește sa le aduca in administrația bistrițeana. „Am trait in Statele Unite vreme de 10 ani, intr-o societate democratica unde oportunitațile se ivesc celor care muncesc. Șansa de a prospera, de a progresa li se ofera cetațenilor in mod egal, nu conteaza din ce partid ești, conteaza daca vrei sa muncești. Daca iți dorești sa te implici, ai șansa sa faci acest lucru. In SUA, meritocrația…