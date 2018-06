Stiri pe aceeasi tema

- 1. Iși face planuri de viitor cu tine Un barbat care te iubește te va include obligatoriu in planurile sale de viitor. Daca folosește „noi", in loc de „eu", inseamna ca iși dorește sa te aiba alaturi și te vede mai mult decat ca pe o simpla prietena, ci mai degraba ca pe o viitoare soție și…

- Un accident grav de circulatie a avut loc in acesta noapte, in municipiul Pitesti, potrivit Romania Tv, la volan aflandu se un viitor politist, in prezent fiind, se pare, elev al unei scoli de agenti de politie.Potrivit relatarilor din jurnalul de stiri de la ora 06.00 a postului TV amintit conducatorul…

- Conform deciziei tribunalului, lui Sun ii vor fi interzise pe viata drepturile politice și ii vor fi confiscate de catre stat toate proprietatile personale și caștigurile ilegale.Procesul contra lui Sun Zhengcai, care pana la caderea sa in dizgrație era considerat ca unul dintre principalii…

- Gigantul american Amazon ar putea incepe sa vanda de anul viitor primul sau robot care sa joace rolul unui asistent al familiei. Robotul se va numi Vesta, nume ales dupa zeita protectoare a caminului din mitologia romana. Acesta ar putea fi primul robot casnic cu functii complexe comercializat la scara…

- Gabriel Cotabița, artistul minune al Romaniei, și o spunem fara niciun strop de ironie, nu ne-ar surprinde daca ar deveni tata, chiar și la 62 de ani. Dupa ce și-a vazut moartea cu ochii și a stat trei saptamani in coma, Gabriel Cotabița a avut o reintoarcere spectaculoasa pe toate planurile. Gabriel…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a prezentat marti cateva modificari de reglementare pentru sezonul viitor al Formulei 1 si propunerile sale de motorizare a monoposturilor incepand cu anul 2021. Deciziile au fost luate la o reuniune a Grupului strategic si al Comisiei pentru Formula 1…

- Cazul unui cuplu de tineri a inspaimantat judecatorii care au fost puși sa dea un verdict. La final, o tanara de 22 de ani a fost condamnata la șapte ani și jumatate de inchisoare dupa ce a recunoscut ca și-a injunghiat iubitul și a turnat apa clocotita pe el.