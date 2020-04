Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, luni, ca pana pe data de 15 aprilie, cel tarziu, va fi dat ordinul incepere a lucrarilor la Cazinoul din Constanta, in conditiile in care MLPDA a obtinut autorizatia de construire. "Am obtinut autorizatia de construire a Cazinoului din Constanta, asa cum ne-am angajat, pe data de 15 aprilie vom da, cel mai tarziu, ordinul de incepere a acestor lucrari. Deci, noi, cei de la Ministerul Lucrarilor Publice ne tinem de investitiile programate si de termenele propuse. Asa cum am spus si in sedinta trecuta, avem si finantare…