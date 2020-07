Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu a primit niciun ban de la Uniunea Europeana din pachetul anunțat in contextul luptei cu Covid-19. Despre aceasta vorbit prim-ministrul Ion Chicu in cadrul emisiunii Puterea a Patra de N4.

- Costul pierderilor economice pe care le va suferi Republica Moldova pe urma COVID-19 va fi de 2 miliarde de euro (23.8%). De aceasta parere este majoritatea experților care au participat la un studiu la comanda companiei iData. Mai exact, experții spun ca economia Moldovei va scadea in 2020 din cauza…

- Cele 52 de cadre medicale din Romania care fac parte din misiunea medicala umanitara ce se afla acum in Republica Moldova, pentru a ajuta la combaterea pandemiei de COVID 19, au primit ieri pasapoarte diplomatice, in cadrul unor ceremenii care au avut loc la Ambasada Romaniei la Chisinau, precum si…

- Comisia Europeana recomanda mentinerea frontierelor externe ale UE inchise pentru cel putin inca o luna, pana la 15 iunie, din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza DPA si AFP, citand un comunicat al executivului comunitar. In pofida primelor relaxari ale masurilor de lupta impotriva…

- Romania va fi mereu alaturi de poporul moldovean. Declarația a fost facuta de Daniel Ionița, ambasadrorul Romaniei in Republica Moldova de la Vama Leușeni, acolo unde 20 de camioane cu ajutor umanitar acordat țarii noastre au trecut Prutul și vor ajunge in spitalele din

- Ajutorul romanesc pentru combaterea pandemiei de coronavirus din Republica Moldova a ajuns la Chișinau. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat la inceputul saptaminii ca țara lui – ca partener strategic, „poate cel mai important” al R. Moldova – va trimite la Chișinau medici și materiale medicale…

- Ziua Victoriei (9 mai) ar putea fi transferata pentru 24 august. O declarație in acest sens a fost facuta de șeful statului, Igor Dodon, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra”. Potrivit președintelui, aceasta data nu este deloc intimplatoare, iar asta pentru ca pe 24 august in Republica Moldova este…

- Rectificare bugetara pentru combaterea pandemiei de coronavirus Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Guvernul are programata luni o sedinta în care va analiza în prima lectura o rectificare bugetara. De asemenea, se va analiza si un proiect de ordonanta de urgenta prin care acorda…