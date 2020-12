Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va numi copacelul pe care l-a plantat miercuri, la evenimentul care inchide oficial campania de impadurire „O padure cat o tara”, „Romania de maine” si ca se va intoarce sa vada daca a prins radacini. „O sa ma intorc. O sa il botez «Romania de maine»”,…

- ”Suntem la o acțiune practica: plantam paduri.”O padure cat o țara este campania pe care am inceput-o impreuna in aceasta primavara. Este o campanie in care am crezut de la inceput, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arata ca nu m-am inșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți in aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca prima tranșa de vaccinuri anti-Covid ar urma sa ajunga in Romania intre Craciun și Revelion. Șeful statului spune ca prima tranșa de 10.000 de vaccinuri este una „simbolica”. Cea de-a doua transa este așteptata in luna ianuarie. „Exista o șansa mare ca primul vaccin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la evenimentul care inchide oficial campania de impadurire „O padure cat o tara”, ca au fost plantati 50 de milioane de puieti, iar in jur de 3.000 de parcele au fost plantate de la zero, acolo unde nu exista padure. Seful statului a adaugat ca va…

- K. Iohannis, intalnire cu miniștrii apararii, sanatații și internelor Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis are programata pentru astazi o întâlnire cu miniștrii apararii, sanatații și internelor, pentru a discuta despre strategia de vaccinare anti-COVID-19, pe care România…

- "Cautam soluții care permit ingradirea raspandirii virusului" Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro În acest moment nu se discuta la nivelul conducerii statului despre închiderea tuturor activitaților - a afirmat miercuri seara președintele Klaus Iohannis. Seful statului insista…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu se imone instituirea starii de urgenta, intrucat sunt masuri care se pot lua in baza legii care a instituit starea de alerta. Seful statului considera ca, daca se vor impune noi restrictii care nu pot fi luate pe durata starii de alerta, va fi…

- Președintele Klaus Iohannis susține, miercuri, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, in cea mai neagra zi de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania. Astazi au fost anunțate aproape 3.000 de cazuri de infectare, 82 de decese și peste 600 de pacienți infectați cu Covid-19 internați la ATI.…