- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in perioada urmatoare Romania va primi un numar semnificativ de doze de vaccin anti-COVID-19, punctand ca, in acest context, campania de vaccinare poate fi accelerata. ‘Avem, iata, la indemana, solutia care ne va permite sa stopam pandemia si sa ne recapatam…

- Invidat joi, 1 aprilie, la ceremonia dedicata implinirii a 100 de ani de la inființarea Institutului Național de Cercetare Cantacuzino, președintele Klaus Iohannis a precizat ca, in perioada urmatoare, Romania va primi un numar semnificativ de doze de vaccin anti-Covid, așa incat campania poate fi accelerata,…

- În primele doua luni ale acestui an producția Dacia de la Mioveni a scazut cu peste 20% fața de perioada similara a anului trecut, în timp ce la Ford scaderea a fost mai mica de 10%, arata datele ACAROM. Per total la Dacia au fost produse aproape 40.000 de mașini, iar la Ford, peste 37.000.…

- Un numar de 494 de clase/grupe si-au suspendat activitatea didactica cu prezenta fizica in perioada 23 februarie - 1 martie (ora 18.00) din cauza infectarilor cu noul coronavirus, a anunțat, luni, Ministerul Educatiei.In aceeasi perioada, in sistemul national de invatamant preuniversitar s-au inregistrat…

- Peste 1.400 de elevi și angajați din școli au fost confirmați cu COVID-19 incepand din 8 februarie. Atunci au fost redeschise majoritatea școlilor din Romania. Anunțul a fost facut vineri seara de Ministerul Educației, potrivit HotNews. Numarul total de cazuri la nivel național inregistrate in școli…

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca principala problema pe care o va avea Romania in perioada urmatoare nu o va reprezenta capacitatea de vaccinare, ci numarul vaccinurilor pe care tara le va avea la dispozitie, in contextul in care numarul de vaccinuri este mic in toata lumea. Voiculescu…

