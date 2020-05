VIDEO Iohannis: Vom avea un deficit bugetar mai mare şi acesta trebuie finanţat Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este "clar" ca deficitul bugetar al Romaniei va fi mai mare decat cel planificat si acesta va trebui finantat. "Am discutat situatia economica, situatia bugetului, situatia generala. Ne-am concentrat in aceasta discutie, in partea dupa introducere, pe doua teme - prima fiind deficitul bugetar. Este clar ca vom avea un deficit mai mare decat a fost initial (...), la inceputul anului, planificat, iar acest deficit trebuie finantat si am avut o discutie foarte buna pentru a vedea ce masuri sunt fezabile, ce masuri se impun pentru revigorarea economica.(...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca este ‘clar’ ca deficitul bugetar al Romaniei va fi mai mare decat cel planificat si acesta va trebui finantat. ‘Este clar ca vom avea un deficit mai mare decat a fost initial, (…) la inceputul anului, planificat, iar acest deficit trebuie finantat si…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca a discutat cu Guvernul și cu șeful BNR despre situația economica a țarii și ca „am gasit soluții pentru toate” dar nu a anunțat niciuna.`Am discutat despre masuri pentru revigorarea economica. In Romania nu putem sa vorbim…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta joi cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Florin Citu situatia economica in contextul epidemiei de coronavirus.

- Guvernul a gestionat cu intarziere situatia economica a tarii, in pandemie, deoarece masurile de sprijin concret intarzie sa apara, iar majorarea pensiilor din septembrie inca nu a fost anulata, in timp ce pensiile speciale si structura aparatului bugetar raman neafectate, considera analistul financiar…

- Ministrul Finanțelor, Florin Citu, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic și investitii.

- Finantele imprumuta 4 miliarde de lei in luna mai, a afirmat duminica ministrul de resort, Florin Citu, precizand ca deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda de 3,5% si ca „gasca lui Ciolacu” ar fi fost in faliment acum, pentru ca nu ar fi gasit finantare.

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat…

- Avertismentele referitoare la deficitul structural si la deficitul bugetar venite de la Comisia Europeana (CE) timp de trei ani au fost ignorate de guvernul PSD, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa publicarea unui raport al CE in care se…