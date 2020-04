Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va solicita in sedinta pe care urmeaza sa o aiba cu premierul si mai multi ministri sa se revina asupra acordului incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatoarea Pastelui. "In cadrul acestei sedinte, voi solicita premierului Orban si ministrului de Interne sa revina asupra acestui acord, sa gaseasca daca vor o formula care respecta principiul 'Stati acasa', care se incadreaza perfect in solicitarile din decretul care prelungeste starea de urgenta si care, evident, respecta toate ordonantele…