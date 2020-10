Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va solicita Ministerului Sanatatii o informare in legatura cu infectiile nosocomiale. "Despre infectiile nosocomiale voi cere o informare la Ministerul Sanatatii, dupa care putem sa vedem de ce s-a raportat zero. Mi se pare cel putin ciudat, in conditiile in care s-au luat masuri de imbunatatire a situatiei, dar de la ce am avut la zero cred ca este cale lunga si voi cere o explicatie pentru asta", a spus seful statului, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Catalin Alexandru, editor online:…