- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va avea in cursul zilei de miercuri o intalnire cu reprezentantii Ministerului Educatiei pentru elaborarea unui plan concret privind revenirea elevilor la scoala. ‘Vom avea un plan de relaxare in pasi. Vom stabili exact care activitate cand poate sa inceapa.…

- Primele produse au fost donate maternitații ploieștene N.D. Numarul instituțiilor publice sau private ori al persoanelor care vor sa i se alature personalului medical, cel mai expus in aceasta perioada in lupta cu temutul virus, crește de la o zi la alta, situația fiind valabila și la nivelul județului…

- Sindicatele din Educație cer ministerului de profil sa oblige inspectoratele școlare și directorii unitaților de invațamant sa nu mai cheme profesorii la școala. Libertatea a scris despre faptul ca Inspectoratul Școlar Brașov cheama dascalii și personalul auxiliar la munca, deși de ieri elevii au fost…

- Ministerul Educației a trimis catre Inspectoratele Școlare Județene o adresa prin care recomanda ca activitațile planificate in cadrul Saptamanii „Școala altfel” sa se desfașoare in incinta școlilor, pentru a evita “riscul apariției unor cazuri de imbolnaviri.” Instituția le cere școlilor și sa suspende…

- Dupa ce a fost declarata oficial epidemie de gripa in Romania, Ministerul Educației a cerut ca in fiecare școala sa fie un cadru medical pentru controlul zilnic al elevilor. Acolo unde sunt mai mult de trei copii cu gripa in clasa, cursurile se suspenda. Unde sunt mai mult de 20 de elevi cu gripa, se…