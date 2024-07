Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a mustrat un diplomat, dupa ce acestuia i-a sunat telefonul de doua ori, chiar in timp ce șeful statului era in mijlocul unui discurs. Klaus Iohannis: Romania a eficientizat cooperarea cu partenerii cu care impartașește aceleași valori, viziuni și obiective la nivel internațional…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins, miercuri, ca romanii, oriunde s-ar afla, isi vor putea exercita dreptul la vot in cele mai bune conditii atat la alegerile prezidentiale, cat si la cele parlamentare. El s-a intalnit, la Palatul Cotroceni, cu sefii de misiuni diplomatice, sefii oficiilor…

- Președintele Klaus Iohannis a fost deranjat miercuri, 24 iulie, cand susținea un discurs la Palatul Cotroceni in fața șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale romanești, la Reuniunea Anuala a Diplomației Romane.Dupa nici 3 minute, in timp…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 24 iulie 2024, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii sefilor de misiuni diplomatice, a sefilor oficiilor consulare si a directorilor Institutelor culturale romanesti cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane."In acesti…

- Președintele Romaniei a declarat, intr-un discurs cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Romane, ca aderarea țarii noastre la spațiul Schengen terestru ramane un obiectiv prioritar, subliniind beneficiul nu doar al romanilor, ci și „a unei Uniuni mai prospere și lipsite de obstacole artificiale”.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe din Republica Albania Igli Hasani, cu ocazia vizitei oficiale a demnitarului albanez in tara noastra.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. Aceasta prevede efectuarea la sase luni a inspectiei tehnice periodice a tuturor autovehiculelor care desfasoara activitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…