Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania se afla pe un "platou" in privinta cazurilor de COVID-19 si a subliniat ca restrictiile trebuie respectate. "Suntem, cum se spune, pe un platou, asta inseamna ca numarul de persoane care sunt gasite nou imbolnavite intr-o zi este aproximativ egal cu numarul de persoane care se fac bine, care scapa de boala. In acelasi timp, putem sa observam la sectiile de terapie intensiva numarul de internati este in usoara scadere, insa suntem departe de a putea spune ca s-a terminat pandemia. In consecinta, respectati restrictiile, purtati masca, distantare,…