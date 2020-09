Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj in cadrul evenimentului "Moment istoric: Romania emergenta", in care afirma ca trecerea la statutul de piata emergenta reprezinta nu doar o performanta istorica, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care dispune economia tarii. "Felicit Bursa de Valori Bucuresti pentru efortul depus in promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta. Este nu doar o performanta istorica in sine, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care economia noastra dispune. Sper ca acest nou statut sa se transpuna in cresterea capitalizarii…