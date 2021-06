Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Klaus Iohannis s-a deplasat pentru o acțiune de ecologizare pe valea Argeșului, alaturi de mai mulți voluntari, in cadrul campaniei „Let do it, Romania”. Cu acest prilej, șeful statului a facut un apel la cetațeni și la autoritați pentru a se implica in astfel de activitați de strangere…

- Marginea drumului si albia raului nu sunt „groapa de gunoi”, a afirmat astazi presedintele Klaus Iohannis, care participa la o campanie „Let’s Do It, Romania!”, pe raul Arges, in apropierea localitatii ilfovene Darasti. Declarație de presa susținuta de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis Declarație…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat poluarea mediului și a facut un apel pentru o mai mare implicare a romanilor in campaniile de curațare a mediului, miercuri, cu ocazia participarii la campania „Lets Do It, Romania!” de strangere de gunoaie de langa raul Argeș, in localitatea Daraști, județul…

- Marginea drumului si albia raului nu sunt „groapa de gunoi”, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, care participa la o campanie „Let's Do It, Romania!”, pe raul Arges, in apropierea localitatii ilfovene Darasti.

- Președintele a venit pentru a sublinia importanța protecției mediului, fiindca s-au inmulțit cazurile in ultima perioada in care deșeurile sunt aruncate la intamplare.„Sunt concetațeni care inca nu au ințeles ca natura nu e groapa de gunoi. Pe drumul pana aici am observat o mulțime de gunoaie și moloz,…

- Klaus Iohannis ia parte la o activitate de strangere a gunoaielor, in județul Ilfov. Acțiunea este programata la ora 12.00 și face parte din campania „Let’s Do It, Romania!”. Activitatea de ecologizare va avea loc in zona localitații Daraști, din județul Ilfov. Nu este prima data cand șeful statului…

- Președintele Klaus Iohannis va participa astazi, de la ora 12.00, la campania „Let’s Do It, Romania!”, intr-o acțiune de strangere a gunoaielor de pe raul Argeș, potrivit Administrației Prezidențiale. Activitatea la care participa șeful statului se va desfașura in apropierea localitații Daraști, județul…

- Klaus Iohannis ia parte la o activitate de strangere a gunoaielor, in județul Ilfov. Acțiunea este programata la ora 12.00 și face parte din campania „Let’s Do It, Romania!”. Activitatea de ecologizare va avea loc in zona localitații Daraști, din județul Ilfov. Nu este prima data cand șeful statului…