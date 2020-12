Restrictiile instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus raman in vigoare de Craciun si de Anul Nou, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. El a vizitat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" din Bucuresti, centrul national de primire si stocare a dozelor de vaccin anti-COVID-19. "Toate restrictiile care sunt acum in vigoare raman in vigoare si de Craciun, si de Anul Nou", a afirmat seful statului. Mai mult, a subliniat ca aceste restrictii nu sunt facultative, ci obligatorii. El i-a sfatuit pe romani sa stea acasa de sarbatori. AGERPRES/(AS…