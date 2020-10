Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a avertizat ca evolutia pandemiei COVID-19 in UE este ''alarmanta'' si le-a cerut statelor membre sa ia masuri indraznete pentru ''a salva vieti'', precum si mai multa coordonare intre ele. Klaus Iohannis a raspuns la cererea șefei CE și a anunțat ca…

- Livrarea unor potentiale vaccinuri impotriva COVID-19 catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avertizat ca evolutia pandemiei de COVID-19 in UE este „alarmanta”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o eventuala decizie a parlamentarilor social-democrati referitoare la votul pentru propunerea legislativa de amanare a alegerilor parlamentare va fi luata in functie de evolutia pandemiei. Intrebat daca PSD va sustine propunerea legislativa a deputatului…

- "Cand am promovat votul prin corespondenta - si poate va amintiti ca am fost unul dintre principalii promotori - ne-am gandit ca e bine sa poata vota romanii din diaspora si daca nu pot ajunge la o sectie de votare. Nu ne-am gandit atunci la pandemie, dar iata ca procedura votului prin corespondenta…

- Temut in intreaga lume, ″al doilea val″⁣ al pandemiei de coronavirus a luat avant in mai multe țari, unde guvernele au impus din nou masuri speciale. The post Țarile afectate de ”al 2-lea val” al pandemiei. Guvernele au impus din nou masuri de izolare appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, intr-o conferința de presa de la Palatul Cotroceni, despre o viitoare evoluție a pandemiei."Dupa acel vid legislativ, generat de acțiunile pesediste, lucrurile nu au revenit la normal. Avem o creștere liniara. Lucrurile sunt cat de cat sub control. Aici…