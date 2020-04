Stiri pe aceeasi tema

- Trecand in revista cele mai recente cifre cu privire la situația cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania, Klaus Iohannis a dat de ințeles ca inca nu e cazul ca romanii sa se relaxeze și sa creada ca greul a trecut. Președintele atras atenția asupra faptului ca e foarte important ca oamenii sa respecte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, de la Cotroceni, dupa ultimul bilanț comunicat de GCS ca masurile de igiena trebuie respectate cu strictețe, atragand atenția ca numarul de cazuri e in creștere.„Din pacate, azi am depașit numarul de 10.000 de persoane infectate cu COVID-19. Datele…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta miercuri cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor si Sanatatii.

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor, Finantelor, Apararii, Economiei, Sanatatii, Muncii si Transporturilor.

- ​ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat, marți, o lista de pasuiri și alte facilitați pe care spun ca le acorda firmelor și altor contribuabili ca urmare a starii de urgența instituite datorita epidemiei de coronavirus COVID-19. Masurile au fost luate în temeiul Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania a intrat in cea mai grea etapa a epidemiei de coronavirus si a subliniat ca este nevoie de respectarea cu strictete a masurilor impuse de autoritati. "Am intrat de cateva zile in cea mai grea etapa a acestei complicate…

- Cel puțin 9 din 10 romani sunt afectați de masurile impuse ca urmare a raspandirii epidemiei de COVID-19 in Romania92% dintre romani resimt impactul adus de pandemia de Covid-19 69% dintre romani resimt mai ales limitarile legate de libera mișcare 1 din 4 romani au suferit deja…

- Masurile luate de tari pentru a combate propagarea epidemiei produse de coronavirus trebuie sa respecte drepturile omului si sa fie proportionale cu riscul evaluat, a avertizat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit agentiei France Presse. Reprezentanta ONU…