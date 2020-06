Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta, cu mai putine restrictii si a facut un apel catre parlamentari in acest sens.



"Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de imbolnaviri noi, faptul ca avem in continuare in jur de 150 de persoane la tratament intensiv, internati in spitale, faptul ca si ultimul weekend de relaxare totusi s-a simtit, nu in sens bun, la numarul de imbolnaviri noi, ne face sa fim in continuare precauti si suntem de parere ca se impune prelungirea starii de alerta", a afirmat seful…