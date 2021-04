Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat, miercuri, "foarte bucuros" ca in cadrul coalitiei de guvernare s-a ajuns la un "modus vivendi". Afirmatia a fost facuta la Palatul Cotroceni, la ceremonia de investire a noului ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila. "Preluati azi un minister foarte complicat (...) intr-o perioada extrem de dificila, de pandemie. Va doresc multa putere de munca, mult succes, va doresc sa va integrati in echipa guvernamentala si cred ca e un moment bun sa spun ca sunt foarte bucuros ca in coalitie s-a gasit un modus vivendi care ne da tuturor speranta ca lucrurile de acum…