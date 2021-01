Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 ianuarie a.c., decretul de decorare a Excelenței Sale Zuckerman Adrian, Ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, anunta Administratia Prezidentiala. Astfel, "in semn de inalta apreciere pentru intreaga activitate desfașurata…

- Potrivit sursei citate, Bogdan Aurescu a transmis aprecierea parții romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman, pe parcursul mandatului acestuia la București, pentru implicarea dinamica in dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral."Cu aceasta ocazie, ministrul roman de externe…

- Mesaj de felicitare transmis de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Presedintelui ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph R. Biden Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis un mesaj de felicitare Presedintelui ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Joseph R.…

