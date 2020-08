Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Guvernul va elabora o solutie legislativa cu privire la parintii care vor fi nevoiti sa stea acasa cu copiii in cazul care cursurile scolare se vor desfasura online, dar ca soluția nu s-a agreat inca. "Este in discutie un scenariu similar cu cel pe care l-am avut…

- "Este in discuție un scenariu similar cu cel din starea de urgența: parinții vor putea primi un ajutor daca copiii nu pot merge la școala in scenariul roșu. Se lucreaza intr-un grup ministerial la o soluție legislativa corecta", a declarat Klaus Iohannis. Citeste si: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa referitoare la inceperea noului an școlar, care va incepe pe 14 septembrie. Copiii vor merge fizic la școala. Exista trei scenarii de risc – verde, galben și roșu. Decizia privind funcționarea fiecarei școli e luata la nivel de județ in funcție…

- ​Vânzarile mondiale de PC-uri au crescut cu 11% în al doilea trimestru al anului, dupa ce primul a fost extrem de slab. În ultimele luni a crescut mult numarul celor care au cumparat laptop-uri, fie ca este vorba de cei care lucreaza de acasa, fie de cei care au facut achiziții pentru…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…

- Aproape jumatate (46,4%) dintre angajatii care impart biroul de acasa cu copiii lor recunosc ca le este greu sa isi organizeze eficient activitatea in conditiile in care trebuie sa se ocupe, pe langa sarcinile de serviciu, si de solicitarile copiilor, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Parinții iși vor putea lua liber pentru supravegherea copiilor și pe perioada verii, pana la incheierea anului școlar. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca parintii isi pot lua zile libere si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta.Proiectul fost sustinut…