Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referitor la motiunea de cenzura, depusa de PSD, ca nu crede ca PSD vrea sa preia guvernarea ci ca vrea pur si simplu sa arunce tara in aer, ceea ce i se pare grav, exprimandu-si speranta ca motiunea nu va trece de Parlament.

- "Aceasta moțiune este prima de la Revoluție incoace care se depune cam in bataie de joc. Dar este adevarat ca eu nu-mi doresc sa treaca aceasta moțiune. Suntem in pandemie și criza economica și oricum avem alegeri, probabil in cateva saptamani. Ce rost are? Nu cred ca PSD iși dorește sa preia puterea…

- Social-democrații și liberalii au pornit un adevarat razboi pe scena politica. Moțiunea de cenzura citita joi in Parlament a venit cu acuzații din ambele tabere, iar acum problema va fi tranșata de judecatorii CCR.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat referitor la moțiunea de cenzura, ca este „neavenita”, iar depunerea ei in situația in care este Romania arata ca PSD „nu e doar cinic (…), ci și iresponsabil”. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre moțiunea de cenzura depusa in Parlament, pentru demiterea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat referitor la moțiunea de cenzura, ca este „neavenita”, iar depunerea ei in situația in care este Romania arata ca PSD „nu e doar cinic (…), ci și iresponsabil”. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre moțiunea de cenzura depusa in Parlament, pentru demiterea…

- Președintele Klaus Iohannis a calificat drept ”neavenita” moțiunea PSD impotriva Guvernului Orban, care va fi citita joi in fața camerelor reunite ale Parlamentului. Declarațiile sale au fost facute in cadrul unei conferințe de presa susținute miercuri in jurul orei 18:00. Declarațiile președintelui…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat daca si cand va fi depusa in parlament motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban, anuntata de PSD, in colaborare cu Pro Romania si ALDE. "Depunerea motiunii de cenzura tine de mai multi factori. In primul rand sa treaca. Eu am spus ca in momentul cand vom…

- Președintele Klaus Iohannis a avut și prima reacție dupa scandalul din Parlament privind starea de alerta. Acesta susține ca moțiunea anunțata de PSD ca este un gest „lipsit de bun simț politic”.