Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca a fost stabilita strategia campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania, Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, fiind numit coordonatorul acesteia. Iohannis a menționat ca, in timpul ședinței care a avut loc marți, la Palatul Cotroceni,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, despre tragedia de la Spitalul Județean de la Piatra-Neamț. Șeful statului spune ca sistemul sanitar trebuie regandit din temelii. De asemenea, Iohannis spune ca exista și un „vinovat moral” de incendiul de la secția ATI a SJU Piatra-Neamț: PSD. „Sunt alaturi…

- Alianta Pacientilor Cronici din Romania (APCR) condamna ferm sistemul de sanatate, dar si „politrucii care etaleaza la TV-uri solutii imediate, dar de fapt nu se intampla nimic”. Pacientii considera ca sistemul de sanatate este „o rana deschisa”.

- Presa din strainatate a reacționat in cazul medicului Catalin Denciu, ranit grav dupa tragedia de la ATI din Piatra Neamț, de sambata seara, cand a incercat sa salveze pacienții din flacari. Publicațiile The Guardian și BBC au subliniat ca medicul Catalin Denciu a fost numit eroul care a sarit in foc…

- "Sanatatea a fost ani de zile pe mana PNL, PD, PDL.. a dreptei, in general. 15 din ultimii 20 de ani. Nu au pe cine sa mai dea vina. Repet, sa ramana scris: este criminal refuzul guvernului de a testa gratuit si extins oamenii fara simptome. Politica de sanatate publica haotica a actualului…

- Romania va primi prin Comisia Europeana 10 milioane de doze de vaccin impotriva COVID, iar in cel mai bun scenariu o prima tranșa va ajunge in țara noastra in primul trimestru al anului viitor și vor fi vaccinați cu prioritate angajații din sistemul medical, dar și persoanele din grupele de risc, a…

- "Noi nu dorim sa ne unim sa depasim aceasta criza. Sunt aceste dispute care vor continua. Eficienta Guvernului o vedem si pe aceasta. Eu am dorit un pact pentru sanatate de la presedinte. N-am primit inca raspuns. Fiecare dintre noi are dreptul de a gresi si de a se indrepta. Situatia din…

- La 6 luni de la inceputul pandemiei, cand tarile civilizate au realizat si mai mult importanta unui stil de viata sanatos pentru populatie, la noi acest subiect n-a fost mentionat nici macar o data in discursul autoritatilor.