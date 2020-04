Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile. ‘Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri impotriva COVID-19’, a spus…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, de la Palatul Cotroceni, prelungirea cu inca o luna de zile, incepand de saptamana viitoare, a starii de urgența in Romania. ”Va fi nevoie de prelungirea starii de urgența. La inceputul saptamanii urmatoare voi emite un nou decret pentru o luna. Acest lucru…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar, pentru protejarea cetatenilor de posibile cresteri bruste si substantiale de preturi. Plafonarea ar urma sa fie facuta pe perioada…

- Covid-19: Președintele Klaus Iohannis, videoconferința cu Guvernul Orban Arhiva Foto: presidency.ro Începând de ieri, România se afla în stare de urgenta pentru o perioada de 30 de zile. Conducerea Parlamentului a decis ca decretul emis de seful statului în…

- Coronavirus in Romania. Domeniul economic va fi sprijinit pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

- Președintele Klaus Iohannis anunța ca decretul prin care se impune stare de urgența cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor in școli și sistem universitar și preuniversitar. Totodata, pot fi plafonate prețurile la servicii, combustibil și medicamente. „Daca luam imediat cele mai…

- Seful statului Klaus Iohannis face declaratii de la ora 15.00 la Cotroceni. Iohannis a anuntat sambata ca la inceputul saptamanii va decreta stare de urgenta in Romania, pentru a putea debloca eforturi suplimentare in lupta cu raspandirea coronavirusului pe teritoriul Romaniei. Presedintele a facut…