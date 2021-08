Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Scolile se vor deschide pe 13 septembrie cu prezenta fizica a tuturor prescolarilor si elevilor, cu respectarea stricta a normelor de protectie: masca, distantare, aerisirea salilor de curs, daca incidenta din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate ramane sub pragul de 6 infectari cu coronavirus…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi seara o declarație de presa in urma intalnirii pe care a avut-o cu conducerea Ministerului Educației și Sanatații pe tema deschiderii noului an școlar. Astfel, pe 13 septembrie, școala va incepe in format fizic, iar festivitațile de deschidere se vor organiza…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolar, la care au participat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Dupa ședința, șeful statului a facut o declarație de presa.

- Școlile incep cursurile in 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Toate scolile vor începe cursurile în 13 septembrie cu prezenta fizica a elevilor si se vor închide doar daca incidenta cazurilor COVID va…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca vrea ca anul școlar sa inceapa cu prezența fizica și sa ramana așa și cere ca festivitațile de inceput de an școlar sa fie „cat mai aproape de normalitate”.

- Circa 74,5% dintre elevi considera ca școala online a fost inferioara cursurilor cu prezența fizica in clase, arata un studiu al Consiliului National al Elevilor (CNE). "Conform rezultatelor...

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

- 60 la suta dintre profesorii din Chisinau s-au vaccinat impotriva COVID-19. Autoritatile anunta insa ca anul scolar ar putea incepe cu prezenta fizica a elevilor in școli, daca 70 de procente dintre cadrele didactice vor fi imunizate.