- In spitalele din tara sunt acum peste 3.000 de paturi de terapie intensiva pentru toti pacientii, circa 2.250 de ventilatoare mecanice si peste 2.750 de monitoare, a anuntat marti presedintele Klaus Iohannis. Potrivit sefului statului, exista de asemenea cinci unitati de terapie intensiva mobila, doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca in prezent in spitalele din tara sunt 3.065 de paturi de terapie intensiva pentru toti pacientii. "La acest moment, avem, conform rapoartelor din sectiile de ATI, 3.065 de paturi de terapie intensiva pentru toti pacientii, nu doar COVID,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- "Noi nu mai avem locuri, am dus la Arad pacienții care necesitau terapie intensiva. Am ajuns la aproape de maxim, inclusiv cu paturile de interne...." The post Dr. Cristian Oancea: Situatia este critica la Timisoara. Noi nu mai avem locuri, am dus la Arad pacienții care necesitau terapie intensiva appeared…

- "Noi nu mai avem locuri, am dus la Arad pacienții care necesitau terapie intensiva. Am ajuns la aproape de maxim, inclusiv cu paturile de interne. Daca nu ne vom trezi in al 13-lea ceas, nu știm unde o sa ajungem. Nu mai avem cu ce sa facem fața. In acest moment, capacitatea e la maxim.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, la ora 19,00 o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Președintele Klaus Iohannis face un nou apel la romani sa respecte masurile de siguranța, avertizand ca Romania este intr-o faza de „raspandire galopanta” a…

- Toate paturile destinate bolnavilor de coronavirus in stare critica au fost ocupate in Timisoara. De aceea, pe heliportul de la Spitalul Judetean a fost data in folosința o a doua unitate mobila ATI.

- Numarul cazurilor grave de coronavirus din Timișoara crește. Merita spus insa ca aici sunt trimiși pacienți din mai multe orașe și sa orașul are doar aproximativ 15 locuri la ATI, destinate tratarii celor care sufera de coronavirus și au nevoie de servicii pe secții ATI. Unitatea mobila de terapie…