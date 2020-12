VIDEO Iohannis, românilor: Vă rog să mergeţi să votaţi Presedintele Klaus Iohannis i-a rugat, joi, pe romani sa mearga duminica la vot. "Este usor de observat ca in ultimele zile tot mai des auzim despre sondaje. Toata lumea, toate partidele prezinta sondaje. Intr-un fel, este bine. Cam in toate sondajele castigator este dat PNL, ceea ce este un lucru bun si eu imi doresc sa castige PNL. Dar (...), dragi romani, alegerile nu se castiga in sondaje, alegerile se castiga la urne, alegerile se castiga prin vot. Asadar, va rog sa mergeti si sa votati. Este extrem, extrem de important!", a spus seful statului, dupa ce a vizitat centrul de vaccinare anti-COVID-19… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul secțiilor de vot pentru romanii de peste hotare a fost redus de la 900, la alegerile prezidențiale, la 760, la alegerile parlamentare care vor avea loc duminica. In acest context,se vor forma iar cozi interminabile in fața secțiilor existente. Soluția pentru ca fiecare roman sa poata sa iși…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca și in localitațile care in 6 decembrie se vor afla in carantina cetațenii vor putea vota la alegerile parlamentare. „Carantina presupune ca in acea localitate sa se renunțe la toate deplasarile care pot fi evitate, alegerile nu fac parte din aceasta categorie.…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet, in secțiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020 , o rubrica de „Intrebari frecvente” referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetațenii romani cu domiciliul in strainatate la alegerile parlamentare din decembrie. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Palatul Cotroceni, ca dupa alegerile parlamentare se asteapta la un guvern PNL si la o majoritate in Legislativ in jurul acestui partid. "Sincer, nu cred ca Partidul National Liberal va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga alegerile si impreuna cu…

- „Sper ca nimeni nu mai are dubii ca inceperea anului școlar pe 14 septembrie a fost facuta doar in scop electoral, doar ca Iohannis și Orban sa poata spune ca situația medicala este sub control, doar pentru ca alegerile locale sa se poata ține pe 27 septembrie! Adica ne-au sacrificat copiii ca sa poata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ce se va intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie. ”Cu cat am putea sa le amanam?” Ce se intampla cu alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 Șeful statului a anunțat miercuri ca alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Președintele Klaus Iohannis susține acum o noua conferința de presa la Palatul Cotroceni. Din 29 iulie, șeful statului organizeaza in fiecare zi de miercuri conferințe la care jurnaliștii acreditați ii pot adresa intrebari. Libertatea transmite in direct declarațiile lui Iohannis. Principalele declarații…

- Președintele Klaus Iohannis a facut miercuri un apel catre romani sa mearga la vot pe 27 septembrie, pentru a nu decide alții in locul lor cine va conduce comunitațile locale. Șeful statului spune ca nu sunt motive pentru amanarea alegerilor locale din cauza evoluției epidemiei de coronavirus.