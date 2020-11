Stiri pe aceeasi tema

- Romania are atuuri veritabile pentru a deveni un important jucator in regiune pe piața gazelor”, a declarat Klaus Iohannis, cu ocazia finalizarii lucrarilor la prima faza a gazoductului BRUA, in judetul Caras-Severin, la Statia de comprimare gaze naturale Jupa.

- Romania va deveni principalul producator de gaze din Uniunea Europeana, odata cu inceperea extractiei zacamintelor din Marea Neagra, a declarat miercuri Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte online, scrie Agerpres.

- Deoarece intregul platou romanesc al Marii Negre este declarat zona de patrimoniu, exploatarea gazelor din Marea Neagra nu este deocamdata posibila, in lipsa unui aviz de la Direcția de Cultura. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, susține ca a identificat deja o soluție. In lipsa unei harți ce puncteaza…

- Parlamentul a votat Ordonanța Guvernului Orban prin care Executivul iși propune sa dubleze numarul de gospodarii conectate la rețeaua de gaze. Pentru finanțarea acestor investiții, Romania are la dispoziție 1 miliard de euro, fonduri europene. Data limita de depunere a proiectelor la Ministerul Fondurilor…

- Romania, prin inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, a facut un pas important si se asigura ca probabil va fi prima tara care va scoate gaze naturale din Marea Neagra, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Primele gaze din zacamintele din Marea Neagra care fac obiectul Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia din largul Marii Negre al Black Sea Oil & Gaz, ar putea intra in sistemul national de transport undeva la mijlocul anului viitor, a declarat, joi, presedintelui Grup Servicii Petroliere, Gabriel…

- Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. „Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat.…