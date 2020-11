Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. In cadrul emisiunii "Președintele raspunde", Igor Dodon a vorbit despre influențele straine in campania electorala din Republica Moldova. Șeful statului crede ca nici Federația Rusa, nici UE și nici Statele Unite ale Americii nu au niciun interes sa distabilizeze situația…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut marti, 20 octombrie 2020, o intrevedere cu conducerea prestigiosului think-tank american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS), in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Oficialul…

- ”Initiativa celor Trei Mari va contribui in perioada post-pandemie la redresarea economica, prin dezvoltarea conectivitatii intre statele din regiunea noastra. De altfel, obiectivul principal al Romaniei este implementarea proiectelor strategice de interconectare, un pas important fiind finalizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca doreste prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare nucleara ruso-american New Start fara conditii, la trei zile dupa o oferta a Statelor Unite ale Americii de a prelungi acest acord care expira la inceputul anului 2021, dar in anumite conditii,…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Parlament un proiect de lege prin care se solicita amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie, pana in martie 2021.Astfel, alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ar putea sa aiba loc pe 14 martie 2021, nu in decembrie 2020.Președintele…

- Creșterea rolului Romaniei in cadrul Uniunii Europene și al NATO, precum și pe consolidarea și extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA raman linii esențiale pe care diplomația romana trebuie sa lucreze in continuare la aprofundarea lor, transmite președintele Klaus Iohannis. „Pentru prima data in…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara.”Pe…

- CCR va dezbate sesizarile privind organizarea alegerilor parlamentare Curtea Constitutionala va dezbate pe 15 septembrie sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si guvernului asupra legii prin care Parlamentul decide data alegerilor legislative si nu executivul. Legea a fost adoptata la finalul…