- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- Ieri, intr o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca Romania va avea o relaxare a restrictiilor "pas cu pas", insa "in privinta scolilor se aplica normele de pana acum".Relaxarea restrictiilor incepe cu eliminarea purtarii mastii in exterior…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, vineri, intr-un interviu acordat Antena 3 cu o revenire a tuturor elevilor in școli va fi posibila abia in septembrie. Ministrul a precizat ca acest lucru va fi analizat in funcție și de evoluția pandemiei. „In aceasta perioada, marcata de imprevizibil,…

- Deși abia a inceput vacanța pentru elevi, se lucreaza la intoarcerea acestora fizic in școli in cele mai sigure condiții. Intr-un comunicat de presa publicat duminica, Ministrul Educației prezenta...

- Președintele Klaus Iohannis va avea, marți, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind siguranța publica in unitațile de invațamant, informeaza Administrația...

- Președintele Klaus Iohannis a convocat doua ședințe la Palatul Cotroceni, potrivit unei informari a Administrației Prezidențiale. Prima incepe la ora 15:00 și are ca subiect siguranța publica in unitațile de invațamant, iar a doua de la 17:30 și privește minoritațile naționale.

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu Patriarhul Daniel la Resedinta Patriarhala despre importanta respectarii masurilor de siguranta sanitara si a continuarii procesului de vaccinare, singurele modalitati pentru revenirea la o viata normala.