- Presedintele Klaus Iohannis a iesit, joi, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, pentru a critica Partidul Social Democrat, pe care l-a acuzat ca ar continua sa controleze justitia, daca nu s-ar teme de reactia romanilor. "Au lucrat mult si prost, toxic de-a dreptul", a mai spus seful statului, despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca PSD a lucrat in Parlament ”mult si prost, toxic de-a dreptul”, scrie Agerpres. “Profitand de faptul ca atentia publica este concentrata, cum este si firesc, pe lupta pentru controlul epidemiei, PSD a lucrat in Parlament. A lucrat mult si prost, toxic de-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a remarcat marti ca este mai mult de o luna si jumatate de cand traim cu aceasta epidemie, ca societatea romaneasca a dovedit maturitate, dar ca nu am atins varful epidemiei, iar relaxarea restrictiilor din 15 mai nu inseamna reintoarcerea la normalitatea pe care am cunoscut-o.…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si Asociatia Local American Working Group (LAWG) saluta deciziile importante si eforturile depuse de intreaga clasa politica pentru rezolvarea crizei medicamentelor…

- TICHETE DE MASA 2020. Legea 24/2020 este cea care prevede majorarea valorii tichetului de masa la 20 de lei, in condițiile in care valoarea maxima a unui tichet de masa era pana acum de 15,18 lei. Actul se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care…

- "Suntem inca la faza raspandirii virusului in comunitate, pentru ca desi numarul de imbolnaviri zilnice este in ultima perioada la un nivel care in mod clar arata justetea masurilor pe care le-am luat, exista in continuare riscul de raspandire. Doar prin intermediul mentinerii starii de urgenta…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența, in contextul COVID-19. „In pofida restricțiilor fara precedent adoptate de statele lumii, nu exista semne certe ale unei eventuale incetiniri a ritmului evoluției…

- STARE DE URGENTA. "Este corect și binevenit mesajul. Este nevoie de acest mesaj pentru ca tensiunea sociala crește. Crește și tensiunea politica, iar diverse personaje incearca sa tensioneze aceasta situație. E nevoie pentru ca șefi de partid, Ciolacu și Ponta, doresc și intenționeaza sa nu voteze…