VIDEO Iohannis: Prevenirea revenirii pandemiei de COVID-19 stă în vaccinare Presedintele Klaus Iohannis nu crede ca ar trebui impuse, in prezent, in Romania, noi masuri restrictive, subliniind ca vaccinarea anti-COVID este solutia pentru prevenirea revenirii pandemiei. "Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an si jumatate de pandemie si am repetat acest lucru de multe ori si o sa o repet si acum. Iesirea din pandemie si prevenirea revenirii pandemiei, pentru ca de asta vorbim acum, sta in vaccinare. La noi vaccinarea este posibila, vaccinul este disponibil fara programare, fara niciun fel de birocratie. Eu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

