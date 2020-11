Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, joi, prefectilor fermitate in aplicarea masurilor restrictive impuse de pandemia de COVID-19. "Aceste masuri care au fost stabilite si sunt in vigoare de la inceputul acestei saptamani sunt masuri care trebuie implementate ferm, corect, clar si explicate. Ma astept de la dumneavoastra, cei din Prefectura, cei din Politie, Jandarmerie, sa fiti foarte fermi fiindca aici nu este vorba de niste masuri politice ca sa aratam ca stim ce vrem sa facem, aici este vorba de masuri absolut necesare de sanatate publica si in joc este viata multor romani. Asadar,…