- Președintele Klaus Iohannis considera ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana deși nu este perfect. "Vom avea un plan aprobat. Mi s-a parut putin...

- Klaus Iohannis a fost, miercuri, in vizita in Parcul Natural Comana, din județul Giurgiu, unde s-a plimbat cu barca și a abordat aspecte ce țin de mediu, dar, ajuns in fața reprezentanților presei, a raspuns și intrebarilor jurnaliștilor. Pe langa chestiuni ce țin de campania de guvernare, dar și de…

- Klaus Iohannis da asigurari ca Planul Național de Redresare și Reziliența va fi aprobat in toamna. Intr-o declarație facuta miercuri, președintele a spus ca nu planul nu este unul perfect, dar e unul rezonabil. "Nu tot ce e pus in PNRR va fi realizat, dar ceea ce va ramane, iar asta e pretenția mea,…

- Iohannis a fost intrebat despre o eventuala respingere a Planului National de Redresare si Rezilienta. “Vom avea un plan aprobat. Mi s-a parut putin… unilateral articolul (…) Sunt asa-numite informatii pe surse (…), sunt unii care vor sa isi dea importanta si dau informatii senzationale mai departe.…

- Comisia Europeana a transmis o serie de observații Guvernului la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt mai multe capitole unde oficialii europeni solicita informații suplimentare, sau despre care spun ca nu au fost trimise date suficiente și documente justificative. De asemenea, Comisia semnaleaza…

- Klaus Iohannis va conduce ședința de guvern in care va fi adoptat proiectul „Romania Educata”. Guvernul va adopta in ședința de astazi un memorandum privind implementarea proiectului „Romania Educata” si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie. Ședința de guvern va fi prezidata…

- Limba de lemn europeana și-a gasit implinirea in zeloșenia funcționarului roman care vrea sa le faca pe plac șefilor Planurilor de Dezvoltare de la Bruxelles. Cu PNRR, comunicarea goala de conținut și-a atins apogeul: e un limbaj pe care nu-l mai ințelege nici ala care l-a scris. Ca orice limbaj de…

- Definitivarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intr-o forma acceptata de Comisia Europeana este, din ceea ce se vede, o palarie mult prea mare pentru executivul dreptei de la București. Guvernul impus de Klaus Iohannis peste voința romanilor nu este capabil sa contureze documentul…