Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la ceremonia care s-a desfasurat de Ziua Nationala la Arcul de Triumf din Bucuresti, ca personalul medical si toti cei care se sacrifica pentru a opri raspandirea noului coronavirus sunt eroii acestui an. Seful statului a afirmat ca doreste ca Ziua Nationala sa fie dedicata celor aflati in prima linie in lupta cu pandemia de COVID-19. "In acest an, in care romanii au avut de suportat consecintele pandemiei si masurile restrictive menite sa diminueze efectele acesteia, cand am fost nevoiti, cu totii, sa renuntam la o viata normala pentru a ne proteja…