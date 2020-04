Persoanele de peste 65 de ani pot, de luni, sa iasa din casa in doua intervale orare: 7,00 - 11,00 si 19,00 - 22,00, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Am luat o decizie. Se refera la persoanele de peste 65 de ani care, in momentul de fata, conform…