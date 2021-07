Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Uniunea Europeana a viitorului este, in viziunea Romaniei, un proiect indisolubil legat de ideea de unitate si solidaritate, iar pentru o Uniune "mai integrata" este nevoie si de consolidarea zonei Euro si a spatiului Schengen. El a participat, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei, in cadrul caruia a subliniat importanta exprimarii opiniilor cetatenilor statelor UE privind modul in care isi doresc sa evolueze acest proiect. "Suntem cu totii sub impactul unei crize care ne-a fortat…